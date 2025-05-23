ВТБ: мошенники выманивают у клиентов банковские карты для проверки

Мошенники придумали новый способ кражи средств при "проверке" банковских карт. Об этом сообщил вице-президент банка ВТБ, начальник управления защиты корпоративных интересов департамента по обеспечению безопасности Дмитрий Ревякин, передает РИА Новости.
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