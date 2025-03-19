Как невозможно было тяжело жить в СССР, почему всё это "терпели" советские граждане

св

спивак виктор

нынче власть хитрожопая,все что хорошее-россия что плохое-ссср!флаг победы лишь на 9 мая,спасибо бойцам сво не стесняются флага победы! ну а ввп, он связавшись с ельциным и собчаком терпит либерастню,ведь она его на верх вытолкнула вот им про союз им и поддакивает! и от звезд не отказался,и на крыльях и кремле!