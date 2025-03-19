Как было сказано: "Хочу туда, где «плохо» жили, в страну с названьем — СССР. Туда, где счастливы мы были, и брали с Ленина пример.
Как невозможно было тяжело жить в СССР, почему всё это "терпели" советские граждане
Комментарии
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св
спивак виктор
нынче власть хитрожопая,все что хорошее-россия что плохое-ссср!флаг победы лишь на 9 мая,спасибо бойцам сво не стесняются флага победы! ну а ввп, он связавшись с ельциным и собчаком терпит либерастню,ведь она его на верх вытолкнула вот им про союз им и поддакивает! и от звезд не отказался,и на крыльях и кремле!
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1 д.
Eduard
Да бананов небыло и что? Сейчас есть и что нет проблем?
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23 час.
В С
На поезд билет хрен купишь.
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20 час.
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