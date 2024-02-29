Какая погода будет в Алтайском крае на первых выходных марта?

Синоптики рассказали о погоде в первые весенние выходные марта и на Международный женский день Комфортная зимняя погода установится в Алтайском крае 1 марта: ветер будет слабым, временами возможен небольшой снег.
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