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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Какая погода будет в Алтайском крае на первых выходных марта?

Какая погода будет в Алтайском крае на первых выходных марта?

Синоптики рассказали о погоде в первые весенние выходные марта и на Международный женский день Комфортная зимняя погода установится в Алтайском крае 1 марта: ветер будет слабым, временами возможен небольшой снег.

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