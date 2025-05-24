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Царьград

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Пентагон ужесточает правила для прессы из-за утечек разведывательной информации

Пентагон ужесточает правила для прессы из-за утечек разведывательной информации

Министр обороны США Пит Хегсет ввел новые ограничения для прессы в Пентагоне. Журналистам запрещено посещать ключевые зоны без сопровождения по соображениям национальной безопасности, в ответ на утечки информации.

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