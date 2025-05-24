Пентагон ужесточает правила для прессы из-за утечек разведывательной информации

Министр обороны США Пит Хегсет ввел новые ограничения для прессы в Пентагоне. Журналистам запрещено посещать ключевые зоны без сопровождения по соображениям национальной безопасности, в ответ на утечки информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии