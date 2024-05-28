Дайте нам сохранить морду лица. Меняю шило на мыло

Как-то странно выглядит наша реакция на многочисленные призывы Зеленского создать бесполетную зону над территорией западной Украины, участие ПВО стран НАТО в защите западных территорий от российских ракет, введения ограниченного контингента иностранных войск в виде инструкторов на Украину и прочее.