Политическим фракциям Нидерландов необходимо поддержать проведение экстренных дебатов в парламенте из-за появившейся информации о роли Владимира Зеленского в диверсии на газопроводах «Северный поток», заявил лидер нидерландской крайне правой партии «Форум за демократию» (FvD) Тьерри Боде 16 августа в соцсети Х.