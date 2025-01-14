Пособник террористов задержан в Забайкалье

Сотрудники УФСБ России по Забайкальскому краю совместно с московскими коллегами задержали мужчину 1991 года рождения, который оказался пособником международной террористической организации, действующей в Сирии.
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