Как объяснить ребенку, почему самый буйный океан на планете назвали Тихим

Дети обожают задавать вопросы, которые порой заставляют взрослых крепко задуматься. Одно из таких классических детских «почему» касается географии: как получилось, что самый огромный, глубокий и штормовой океан на нашей планете носит такое кроткое и ласковое имя — Тихий? Насколько огромен этот великан Прежде чем разгадать тайну имени, стоит представить себе масштабы этой водной пустыни.