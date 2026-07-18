Detki.Guru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Detki.Guru

73 подписчика

Как объяснить ребенку, почему самый буйный океан на планете назвали Тихим

Дети обожают задавать вопросы, которые порой заставляют взрослых крепко задуматься. Одно из таких классических детских «почему» касается географии: как получилось, что самый огромный, глубокий и штормовой океан на нашей планете носит такое кроткое и ласковое имя — Тихий? Насколько огромен этот великан Прежде чем разгадать тайну имени, стоит представить себе масштабы этой водной пустыни.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии