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Таро-прогноз для всех знаков зодиака с 4 по 10 ноября 2024

Таро-прогноз для всех знаков зодиака с 4 по 10 ноября 2024

Сейчас мы будем до конца декабря проживать самые темные дни года. У большинства из нас будет много работы, монотонной и не слишком-то радостной — лето с осенью уже точно закончились, а до праздничного настроения еще ой, как далеко.

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