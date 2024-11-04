Таро-прогноз для всех знаков зодиака с 4 по 10 ноября 2024

Сейчас мы будем до конца декабря проживать самые темные дни года. У большинства из нас будет много работы, монотонной и не слишком-то радостной — лето с осенью уже точно закончились, а до праздничного настроения еще ой, как далеко.
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