Боец Уфа: иногда на передовой сутками невозможно спать

Боец с позывным Уфа, командующий расчётом ударных дронов на Харьковском направлении, заявил военкору RT Александру Яремчуку, что иногда на передовой приходится не спать сутками.
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