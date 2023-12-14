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  • Наталья Эрнст
    Немцы поэтому и отдали свои patriotы, пусть хоть как-то прикрывают киев.. Самое главное чтобы хохлы не ломанулись в е...Минобороны ФРГ со...
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Опрос: рейтинг кабмина Кисиды упал до худших показателей с 2012 года

Опрос: рейтинг кабмина Кисиды упал до худших показателей с 2012 года

Рейтинг кабинета премьер-министра Японии Фумио Кисиды в декабре упал до 17,1%, это стало худшим показателем с тех пор, как правящая Либерально-демократическая партия (ЛДП) вернулась к власти в декабре 2012 года.

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