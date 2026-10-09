Сегодня в формате проекта "Мое место силы" вышла очень интересная статья про Беларусь, для тех, кто планирует путешествия, есть много чего полезного, да и для общего развития тоже) Автор Алена Никольская, тревел-эксперт, телеведущая, режиссёр и продюсер, официальный партнер нашей программы "Цифровой авторитет" https://fokus-vnimaniya.
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