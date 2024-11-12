В ближайшее время Актау получит дополнительно 15 000 кубов питьевой воды

Руководитель управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области Бердибек Картбаев разъяснил вопросы касательно питьевой воды в городе Актау, сообщает пресс-служба акимата города.
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