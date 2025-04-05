Стало известно об увеличении спроса у подростков на психологов в 100 раз

Доля обращающихся к психологам подростков с 2021 по 2025 год увеличилась в 119 раз. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитиков сервиса онлайн-терапии «Ясно», с которыми ознакомилась «Газета.
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