Российские подразделения продвинулись на 1,2 км в восточной части Курахово, заняв 15% его территории

Российские подразделения успешно атакуют врага в восточной части Курахово. По информации журналиста газеты Bild Юлиана Репке, ВС РФ продвинулись в этом районе города на 1,2 км и контролируют около 15% территории населенного пункта.
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