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Российские подразделения продвинулись на 1,2 км в восточной части Курахово, заняв 15% его территории

Российские подразделения продвинулись на 1,2 км в восточной части Курахово, заняв 15% его территории

Российские подразделения успешно атакуют врага в восточной части Курахово. По информации журналиста газеты Bild Юлиана Репке, ВС РФ продвинулись в этом районе города на 1,2 км и контролируют около 15% территории населенного пункта.

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Комментарии
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Андрей Якобюк
То ли еще будет в ближайшее время, хохлофашистам будет пи.дец как не сладко
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11 час.

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