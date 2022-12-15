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Катарский судья Аль-Джассим назначен на матч Хорватии с Марокко за 3-е место на ЧМ-2022

Катарский судья Аль-Джассим назначен на матч Хорватии с Марокко за 3-е место на ЧМ-2022

На матч за третье место на ЧМ-2022 назначен катарский судья. Игру между Хорватией и Марокко, назначенную на 17 декабря, обслужит бригада арбитров под руководством Абдуррахмана Аль-Джассима.

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