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В Польше задержали 18-летнего жителя, планировавшего совершить теракт с "поясом шахида"

В Польше задержали 18-летнего жителя, планировавшего совершить теракт с "поясом шахида"

Вроцлавский отдел Агентства внутренней безопасности (ABW) Польши задержал 18-летнего последователя международной террористической организации "Исламское государство", планировавшего устроить теракт с помощью "пояса шахида" на территории республики.

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