Минспорт России предлагает компенсировать расходы спортсменам при смене спортивного гражданства

Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярев заявил о возможности заключения юридически обязательных соглашений между спортсменами и спортивными федерациями для компенсации государства и спортивным организациям расходов на подготовку российских спортсменов в случае смены ими спортивного гражданства.
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