Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

366 подписчиков

Минспорт России предлагает компенсировать расходы спортсменам при смене спортивного гражданства

Минспорт России предлагает компенсировать расходы спортсменам при смене спортивного гражданства

Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярев заявил о возможности заключения юридически обязательных соглашений между спортсменами и спортивными федерациями для компенсации государства и спортивным организациям расходов на подготовку российских спортсменов в случае смены ими спортивного гражданства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии