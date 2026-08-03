Минспорт России предлагает компенсировать расходы спортсменам при смене спортивного гражданства

Министр спорта России и председатель Олимпийского комитета Михаил Дегтярев заявил о возможности заключения юридически обязательных соглашений между спортсменами и спортивными федерациями для компенсации государства и спортивным организациям расходов на подготовку российских спортсменов в случае смены ими спортивного гражданства.