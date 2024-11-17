Птицева, Пелевин, Мартинез: 5 книг для тех, кто хочет поразмышлять

Антиутопия Ольги Птицевой о стране, в которой постоянно идет снег, последний роман Виктора Пелевина о мире победившего фем-блатняка и жесткая сказка Кароль Мартинез — Сноб» и книжный сервис Литрес выбрали пять произведений, которые могут дать пищу для размышлений.