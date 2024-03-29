Жизнь продолжается! Врач рассказала, как избежать рецидива рака шейки матки

Словосочетание «вылечиться от рака» употребляют только люди, далекие от онкологии. Медики и пациенты, прошедшие тяжелейший путь лечения, знают: это заболевание хроническое, и даже на фоне устойчивой ремиссии может произойти рецидив.
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