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Жизнь продолжается! Врач рассказала, как избежать рецидива рака шейки матки

Жизнь продолжается! Врач рассказала, как избежать рецидива рака шейки матки

Словосочетание «вылечиться от рака» употребляют только люди, далекие от онкологии. Медики и пациенты, прошедшие тяжелейший путь лечения, знают: это заболевание хроническое, и даже на фоне устойчивой ремиссии может произойти рецидив.

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