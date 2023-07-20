Михаил Делягин: Впереди русский глобальный цикл накопления капитала

Ну и правильно Китай посмеивается. для азиатского способа производства требуется жестская уздечка для "элиток", читай "номенклатуры". Потому и вывел Сталин страну из руин, что такая уздечка у него была туго натянута. Именно "азиатским способом" и был построен сталинский госкапитализм. Который только и мог себе позволить "неэкономическую хозяйственную деятельность", то есть тот самый альтруизм, с такой благодарностью сейчас вспоминаемый людьми. У китайцев та же система. И кстати китайцы сейчас уже озаботились "социальными лифтами" - симтема рейтингов это и есть оно самое. Потому и долбят западники китайцев, типа "браслеты щас на всех наденут". Конечно наденут. западники понимают что это за мониторинг на самом деле - будут выявлять самых способных и перспективных. А у нас все яхты гоняют из порта в порт. и о прибылях мечтают личных. ""Богатеть надо вместе со своей страной"

Владимир Сабакарь

Я очень уважаю М. Делягина но имеется вопрос только к тому определению капитализма о котором он тут пишет. Например у К. Маркса и у Ф. Энгельса определение капитализма различные. В манифесте ( читайте первоисточник ) указано, что быть капиталистом ............ ----------------------------------""Быть капиталистом - значит занимать в производстве не только чисто личное, но и общественное положение. Капитал - это коллективный продукт и может быть приведен в движение лишь совместной деятельностью многих членов общества, а в конечном счете - только совместной деятельностью всех членов общества. Итак, капитал - не личная, а общественная сила. Следовательно, если капитал будет превращен в коллективную, всем членам общества принадлежащую, собственность, то это не будет превращением личной собственности в общественную. Изменится лишь общественный характер собственности. Она потеряет свой классовый характер."" ----------------------------- То есть Капитал это сила, которая создаёт прибавочный продукт. И чем больше членов общества учувствуют в этом процессе, тем больше будет коллективного продукта. По поводу псевдо капиталистов, которые изымают коллективный продукт и присваивают его, то кругом в Манифесте указано, что это Буржуа, а не капиталисты. Я уверен, что из-за путаницы, или сознательного искривления этого понятия (не Делягиным, а псевдо и лженаукой и прессой ) россияне потеряли основной смысл развития социума. Кроме того первоначальная Голландская система условного начального капитализма строилась на системе владения и ограбления Феодалами Голландии более 30 колоний. То есть по сути экономика строилась на феодализме. Вот там с того времени капитализм стал отождествляться с феодальной финансовой системой , т.е. "капиталисты" в подобных странах , как социум финансово не самостоятельны и зависят от феодальной финансовой системы. А феодалы не передавали ни в одной стране финансовую систему безвозмездно капиталистам. То есть в настоящее время во всём мире ОБЩЕСТВЕННАЯ СИЛА (т.е. читай реальные капиталисты) эксплуатируются феодальной системой. ФРС США ни чем от той системы не отличается и капитализм в этой системе зависим и финансово не самостоятелен. То есть в наше время нет ни одной страны, где бы был ЧИСТЫЙ капиталистический строй. Напишу в конце, что единственный реальный и ПОЧТИ самостоятельный капитализм был в Соцлагере СЭВ и в СССР. Всё остальное не капиталистические строи, а неофеодальные.