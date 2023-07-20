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Михаил Делягин: Впереди русский глобальный цикл накопления капитала

Михаил Делягин: Впереди русский глобальный цикл накопления капитала

Капитализм как общественная система развивается в форме циклов накопления капитала. Каждый из таких циклов связан с доминирующими в его ходе типами социотехнологической организации — и со странами, сумевшими наиболее полно выразить эти типы.

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Комментарии
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И тут не скажу Не скажу
Только вот все что мы видим это именно последствия буржуазных революций и капитализма. Нет капитализма - Африка. То есть нулевое развитие. Конечно жить можно и при лошадках и свечах, но на цивилизации можно ставить крест.
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8 час.
Елена Киршанская
Ну и правильно Китай посмеивается. для азиатского способа производства требуется жестская уздечка для &quot;элиток&quot;, читай &quot;номенклатуры&quot;. Потому и вывел Сталин страну из руин, что такая уздечка у него была туго натянута. Именно &quot;азиатским способом&quot; и был построен сталинский госкапитализм. Который только и мог себе позволить  &quot;неэкономическую хозяйственную деятельность&quot;, то есть тот самый альтруизм, с такой благодарностью сейчас вспоминаемый людьми.  У китайцев та же система. И кстати китайцы сейчас уже озаботились &quot;социальными лифтами&quot; - симтема рейтингов это и есть оно самое. Потому и долбят западники китайцев, типа &quot;браслеты щас на всех наденут&quot;. Конечно наденут. западники понимают что это за мониторинг на самом деле - будут выявлять самых способных и  перспективных. А у нас все яхты гоняют из порта в порт. и о прибылях мечтают личных. &quot;&quot;Богатеть надо вместе со своей страной&quot;
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3 час.
Владимир Сабакарь
Я очень уважаю М. Делягина но имеется  вопрос только к тому определению капитализма о котором он тут пишет. Например у К. Маркса и у Ф. Энгельса определение капитализма различные. В манифесте ( читайте первоисточник ) указано, что быть капиталистом ............                                                                ----------------------------------&quot;&quot;Быть капиталистом - значит занимать в производстве не только чисто личное, но и общественное положение. Капитал - это коллективный продукт и может быть приведен в движение лишь совместной деятельностью многих членов общества, а в конечном счете - только совместной деятельностью всех членов общества. Итак, капитал - не личная, а общественная сила. Следовательно, если капитал будет превращен в коллективную, всем членам общества принадлежащую, собственность, то это не будет превращением личной собственности в общественную. Изменится лишь общественный характер собственности. Она потеряет свой классовый характер.&quot;&quot; -----------------------------                                                                                                                                То есть Капитал это сила, которая создаёт прибавочный продукт. И чем больше членов общества  учувствуют в этом процессе, тем больше будет  коллективного продукта. По поводу псевдо капиталистов,  которые изымают коллективный продукт и присваивают его, то  кругом в Манифесте указано, что это Буржуа, а не капиталисты. Я уверен, что из-за путаницы, или сознательного искривления этого понятия  (не Делягиным, а псевдо и лженаукой и прессой )  россияне потеряли основной смысл развития социума. Кроме того первоначальная Голландская система условного начального  капитализма строилась на системе владения и ограбления Феодалами Голландии более 30  колоний. То есть по сути экономика строилась на феодализме. Вот там с того времени капитализм  стал  отождествляться с феодальной финансовой системой , т.е. &quot;капиталисты&quot; в подобных странах , как социум финансово не самостоятельны и зависят от феодальной финансовой системы. А феодалы не передавали ни в одной стране финансовую систему безвозмездно капиталистам. То есть  в настоящее время во всём мире ОБЩЕСТВЕННАЯ СИЛА (т.е. читай реальные капиталисты)  эксплуатируются феодальной системой. ФРС США ни чем от той системы не отличается и капитализм в этой системе зависим и финансово не самостоятелен. То есть в наше время нет ни одной страны, где бы был ЧИСТЫЙ капиталистический строй.  Напишу в конце, что единственный реальный и ПОЧТИ  самостоятельный капитализм был в Соцлагере СЭВ и в СССР. Всё остальное не капиталистические строи, а неофеодальные.
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3 час.

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