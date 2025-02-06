СК завершил расследование дела о теракте в «Крокусе»

Потерпевшие знакомятся с его материаламиСледственный комитет (СК) России завершил расследование дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Олега Власова.
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