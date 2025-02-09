Лучшие анекдоты про «Оскар»

И немножко про «Золотой глобус» для особых ценителей. Нынешние выпускные 9-х классов напыщенные и пафосные, словно церемония «Оскар»: концерт, приглашенные певцы, видео… Когда я окончил 9-й класс, мне просто отдали аттестат и попросили не идти в 10-й.
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