Впервые за полгода увеличился экспорт легковых автомобилей из КНР в Россию

Экспорт китайских легковых автомобилей в Россию в марте вырос почти втрое в месячном выражении, впервые за полгода, следует из данных таможни Китайской Народной Республики, 20 апреля сообщает РИА новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии