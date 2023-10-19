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Не только про грибы

Не только про грибы

Нынешней осенью, когда вся азартная публика устремилась в подмосковные леса за грибами и потом без устали выкладывала в Сети картинки с богатыми трофеями, подруга из Башкирии прислала фото необычных грибов.

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