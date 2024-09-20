NOZ: число беженцев в Германии достигло рекорда с 1950-ых годов

Число беженцев в Германии достигло нового рекорда - в страну приехали почти 3,5 млн человек. Об этом сообщила немецкая газета Neue Osnabrücker Zeitung (NOS) со ссылкой на ответ правительства на запрос фракции партии "Зеленых" в бундестаге.
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