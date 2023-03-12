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Стою на полустаночке: российские автомобили стали лучше тормозить

Стою на полустаночке: российские автомобили стали лучше тормозить

АвтоВАЗ и УАЗ вновь начали оснащать некоторые свои модели антиблокировочной системой тормозов (ABS). Российские автопроизводители работают и над возвращением других опций, от которых пришлось временно отказаться из-за антироссийских санкций.

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