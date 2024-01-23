Прилепин и Кологривый на СВО, звёздное открытие нижегородца, что почём в оборонке: коротко о главном

Главные события прошедшего понедельника, 22 января, в Нижегородской области касаются Захара Прилепина и Никиты Кологривого, открытия переменности звезды в Кассиопее, зарплат в оборонной промышленности и схемы движения на время ремонта Борского моста.
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