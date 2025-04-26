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SPORT24.ru

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Овечкин догнал Реника и Леклера по количеству матчей в Кубке Стэнли

Овечкин догнал Реника и Леклера по количеству матчей в Кубке Стэнли

В эти минуты проходит 3-й матч первого раунда плей-офф НХЛ «Монреаль Канадиенс» — «Вашингтон Кэпиталз» (3:2, идет второй период).

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