БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 282 подписчика

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  • григор прим
    Жалко но надо показать нашу силу оружия всем по максимуму чтобы черти поняли что не надо с нами связываться.Жители Украины на...
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"Жена была в шоке": боксер-депутат воюет в зоне СВО и жестко атакует Усика

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Очередной известный спортсмен — чемпион мира по боксу и депутат Саратовской областной думы Артем Чеботарев — отправился в зону СВО.

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Комментарии
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alik3456 Джексон
Ну тогда тебе больше подходит гребля...
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9 час.
ОТ
Ольга Тимофеева
Украина появилась в 1918,Ленин своим решением отдал русские земли Украине.
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8 час.
Эдуард Николаев
дебил всё началось в 1917 году, революции жидов и сейчас продолжается, не было ни какой окрайны , была одна Русь которую начали дробить
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7 час.

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