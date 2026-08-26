SEC готовит масштабное освобождение публичных компаний от аудита SOX 404(b) и отменяет No-Action Requests

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) под руководством председателя Пола Аткинса (Paul Atkins) представила масштабный пакет реформ в рамках программы «Make IPOs Great Again», направленный на радикальное снижение бюрократической нагрузки на публичные компании.
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