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SEC готовит масштабное освобождение публичных компаний от аудита SOX 404(b) и отменяет No-Action Requests

SEC готовит масштабное освобождение публичных компаний от аудита SOX 404(b) и отменяет No-Action Requests

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) под руководством председателя Пола Аткинса (Paul Atkins) представила масштабный пакет реформ в рамках программы «Make IPOs Great Again», направленный на радикальное снижение бюрократической нагрузки на публичные компании.

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