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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Маккаби Тель-Авив» вновь будет проводить домашние матчи Евролиги в Белграде

« Маккаби Тель-Авив » начнет сезон-2026/27 в Евролиге за пределами Израиля. По информации Basketball Sphere, домашние матчи клуба вновь будут проходить в зале имени Александра Николича в Белграде.

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