Русня, прощай: в Абхазии по примеру Сирии хотят продаться Турции

Ну что, запасаемся попкорном!? Ущемленные представители абхазской оппозиции мечутся на фоне того, что Россия прекратила финансировать бюджет республики и потребовала отдать долги за поставляемую электроэнергию.
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