Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 891 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Рязанов
    Нельзя быть навязчивым в помощи, голыдьба все неправильно понимает и начинает требовать ее как обязательную и очень о...Бунт в Абхазии об...
  • Владимир Алтайцев
    А мне абхазов  не  жаль.Халява  кончилась  хотя  бы  на время  для  них.Бунт в Абхазии об...
  • Алексей Сафронов
    Хамство и корысть, всегда имело место и не только в Абхазии. Это типичное поведение нацменов со времён СССР, которое ...Бунт в Абхазии об...

Русня, прощай: в Абхазии по примеру Сирии хотят продаться Турции

Русня, прощай: в Абхазии по примеру Сирии хотят продаться Турции

Ну что, запасаемся попкорном!? Ущемленные представители абхазской оппозиции мечутся на фоне того, что Россия прекратила финансировать бюджет республики и потребовала отдать долги за поставляемую электроэнергию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх