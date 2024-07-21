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Царьград

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Учить русский до переезда: Рособрнадзор выдал новую спорную идею

Учить русский до переезда: Рособрнадзор выдал новую спорную идею

Рособрнадзор: мигранты должны до переезда в Россию обучать детей русскому языку.Все мигранты, которые планируют переезжать в Россию, должны заранее побеспокоится об обучении своих детей русскому языку.

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Комментарии
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Русский Империалист
Если некому будет обучать, это их проблемы. Тогда и приезжать бессмысленно, если козлобородые и замоташки сразиаты не хотят знать русский язык и не учат своих личинок. 😡🇷🇺
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13 час.
АЮ
Александр Юткин
Вместо поиска работы, всем аулом за пособиями!
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8 час.

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