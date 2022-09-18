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В ДНР рассчитывают, что обстрел Еленовки подтолкнёт ООН к контролю ситуации вокруг колонии

В ДНР рассчитывают, что обстрел Еленовки подтолкнёт ООН к контролю ситуации вокруг колонии

Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова выразила надежду, что гибель и ранения украинских пленных в результате повторного обстрела колонии в Еленовке со стороны ВСУ подтолкнёт членов миссии ООН к более активной позиции в этом вопросе.

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