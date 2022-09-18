В ДНР рассчитывают, что обстрел Еленовки подтолкнёт ООН к контролю ситуации вокруг колонии

Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова выразила надежду, что гибель и ранения украинских пленных в результате повторного обстрела колонии в Еленовке со стороны ВСУ подтолкнёт членов миссии ООН к более активной позиции в этом вопросе.