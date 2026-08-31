Эксперты проекта «Перезвони сам» рассказали о важности российских сертификатов безопасности

Проверить баланс банковской карты, получить выписку о состоянии счета, заплатить налоги или подать заявление на оформление паспорта сегодня можно онлайн или через мобильные приложения.
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