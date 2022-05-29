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ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 мая 2022 года

ЭНЕРГИЯ ДНЯ 29 мая 2022 года

Энергетический прогноз на сегодня, двадцать девятое мая две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1282 =В каждой ситуации ищите самое хорошее! У вас появится возможность превратить проблему в проявление Высшего Блага =Внешний Мир – это всего лишь отражение вашего сердца, и если вы наполните его Любовью, то везде будете чувствовать Любовь = Гармоничность человека с Создателем достигается при равенстве встречных волновых потоков при Любви к ближнему =Главное, если я люблю - я забочусь, то есть я активно участвую в развитии и счастье другого человека: я не зритель = «Здоровье — это труд, труд — это терпение, терпение — это страдание, страдание — это очищение, а очищение — это здоровье!» = Информация каждого человека влияет на Информационное поле Планеты, а Информационное поле влияет на Жизнь Планеты = Мы всегда можем вдохнуть Жизнь в наше Мироощущение, если сумеем найти мужество двигаться за новыми возможностями = Мышление и наш язык — это огромное наследие наших предков, что является основой, главным отличием нашей Нации = На свете должен быть кто-то, кому от тебя нужно только одно: чтобы ты был жив, и чтобы у тебя всё было хорошо.

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