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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Арсен Адамов о будущем: «Зенит» рассчитывает на меня, но пока хочет, чтобы я поиграл в аренде» 

Арсен Адамов о будущем: «Зенит» рассчитывает на меня, но пока хочет, чтобы я поиграл в аренде» 

В июне защитник «Зенита» перешел в «Ахмат» на правах аренды. — Вам не дают много шансов в «Зените». Не задумывались о полноценном уходе из клуба? — Нет, не думал об этом.

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