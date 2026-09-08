Спасатель Леонов рассказал, что нужно сообщить близким перед походом в лес

Перед походом в лес нужно заранее сообщить близким, куда человек направляется, с кем идет и когда планирует вернуться.
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