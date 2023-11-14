Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 000 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vasyn
    Скоро Франция сама станет Нигер - WarGonzo.Франция хочет сде...
  • Betahon
    Кто такой "Геворг Мирзаян"?! Ванга, Нострадамус?!...Развелось мошенников на политологическом поле один другого "круче"!Политолог Мирзаян...
  • Аким Воземчук
    Да это прибалты сами организовали,это же очевидно. Китай  такой невозмутимый что вполне может и не заметить бумагу .Китаю передали но...

Советские вклады компенсируют с пенсией? Решение от депутата Госдумы

Советские вклады компенсируют с пенсией? Решение от депутата Госдумы

Глава комитета Госдумы рассказал, как можно компенсировать советские вклады.По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, у него имеется вариант решения ситуации с компенсациями по советским вкладам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх