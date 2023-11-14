Советские вклады компенсируют с пенсией? Решение от депутата Госдумы

Глава комитета Госдумы рассказал, как можно компенсировать советские вклады.По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, у него имеется вариант решения ситуации с компенсациями по советским вкладам.