Советские вклады компенсируют с пенсией? Решение от депутата Госдумы

Глава комитета Госдумы рассказал, как можно компенсировать советские вклады.По словам председателя комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова, у него имеется вариант решения ситуации с компенсациями по советским вкладам.
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