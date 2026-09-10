Соединенные Штаты Америки: один человек был убит и еще один был ранен возле дома 440 по 47-й Западной 47-й улице в районе Адской кухни в Нью-Йорке во второй половине дня после инцидента с ножевым ранением; один человек был взят под стражу.
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