Дотком заявил о завершении прокси-войны США против России

Юрий Ильинов

Раскрыты требования Зеленского к Шольцу Президент Украины Владимир Зеленский во время последней встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два требования. Об этом написала газета Bild со ссылкой на источники. Однако в Берлине’оставили без внимания" оба призыва. Шольц не отказал категоричным образом, при этом положительный ответ он также не дал. «Зеленский ни на шаг не продвинулся с двумя главными требованиями своего “плана победы”. В связи с этим европейское турне для Украины является провалом», — подчеркнул военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала. Ранее в Минобороны ФРГ усомнились, что Украина в ближайшее время проведет контрнаступление. Кроме того, Бундесвер больше не поставит Украине крупную военную технику.