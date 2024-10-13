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Дотком заявил о завершении прокси-войны США против России

Дотком заявил о завершении прокси-войны США против России

Дотком заявил о завершении прокси-войны США против России Прокси-война Соединенных Штатов Америки против России закончилась, Североатлантический альянс и Киев проиграли.

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Юрий Ильинов
Раскрыты требования Зеленского к Шольцу Президент Украины Владимир Зеленский во время последней встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем в Берлине выдвинул два требования. Об этом написала газета Bild со ссылкой на источники. Однако в Берлине’оставили без внимания&quot; оба призыва. Шольц не отказал категоричным образом, при этом положительный ответ он также не дал. «Зеленский ни на шаг не продвинулся с двумя главными требованиями своего “плана победы”. В связи с этим европейское турне для Украины является провалом», — подчеркнул военный эксперт, профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала. Ранее в Минобороны ФРГ усомнились, что Украина в ближайшее время проведет контрнаступление. Кроме того, Бундесвер больше не поставит Украине крупную военную технику.
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