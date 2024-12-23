Рабочая неделя в Санкт-Петербурге начнется с дождя и мокрого снега

Столбики термометров покажут от 0 до +2 градусов По данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в Санкт-Петербурге и Ленобласти в понедельник, 23 декабря, ожидается облачная погода с небольшими осадками в виде дождя и мокрого снега.
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