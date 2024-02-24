Мы с Ваней женаты всего два года, а он уже устал от меня и нашел любовницу. Но не все так просто, ведь муж оказался хитер, и я бы так ни о чем и не узнала, если бы не женское любопытство.
Узнать об измене мужа благодаря любопытству его любовницы
Комментарии
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Майя Maja
"признаки - ничто, а реакция - все" с. Мне интересно понять когда жена вообще бывала дома, если без нее, можно сказать любовница проживала, мылась регулярно и пользовалась ее косметикой?))А муж вообще полный идио, на супружескую постель другую девку тащил. Любая жена бы поняла, что к белью кто-то прикасался чужой, тем более от мужа несло постоянно чужими духами)) Глупая парочка.
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8 час.
ЛА
Лидия Александрова
Какая умная Майка.За ночь не обосрать умницу.
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57 мин.
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