Европа и США неоднозначно отреагировали на решение МУС об аресте Нетаньяху

Ходатайство прокурора Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС раскололо международное общество.
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