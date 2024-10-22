В ЛДПР предложили повысить лимит ежегодного дохода для самозанятых

Депутаты от фракции ЛДПР разработали и подготовили к внесению законопроект, предусматривающий повышение предельной величины ежегодного дохода для самозанятых, позволяющего использовать специальный налоговый режим.
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