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Двойная жизнь "звезды": ведущий БиБиСи оказался любителем несовершеннолетних

Двойная жизнь "звезды": ведущий БиБиСи оказался любителем несовершеннолетних

  Перефразируя Вильяма нашего Шекспира, скажем: все гнило в английском королевстве. Недавно там предстал перед судом один из самых известных ведущих BBC Хью Эдвардс, признавший за собой вину в создании непристойных детских изображений.

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