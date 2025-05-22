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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вендел не будет подавать иск против «Ботафого» из-за разрыва контракта (Вене Касагранде)

Вчера стало известно, что петербургский клуб и «Ботафого» расторгли соглашение о трансфере Вендела. Сообщалось, что у владельца «Ботафого» Джона Текстора возникли серьезные финансовые проблемы, сам клуб объяснил срыв сделки геополитическими причинами: «Владельцы «Зенита» включены в международный санкционный список, Текстор – гражданин США».

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