Вышеградская группа поддержала претензии Индии на членство в Совбезе ООН

Стремление Индии получить постоянное место в Совете Безопасности ООН поддержали члены Вышеградской четверки 21 сентября на полях 81-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, сообщает India Today.
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