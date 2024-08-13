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Гимнастки Аверины отпраздновали день рождения в бассейне с шампанским

Гимнастки Аверины отпраздновали день рождения в бассейне с шампанским

Сестры Арина и Дина Аверины опубликовали в своем Telegram-канале новый пост. Спортсменки, которые празднуют 13 августа 26-й день рождения, отметили памятную дату в бассейне, держа в руках по бокалу шампанского.

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